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В Украину пришла непогода: синоптики рассказали, где будут дожди со снегом

Сегодня, 09:31

Несмотря на ухудшение погодных условий, на большей части страны еще будет удерживаться не по-зимнему теплая погода

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
В Украину пришла непогода: синоптики рассказали, где будут дожди со снегом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e53/496/5c6e534967eb9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e53/496/5c6e534967eb9.jpg Украина Несмотря на ухудшение погодных условий, на большей части страны еще будет удерживаться не по-зимнему теплая погода

Сегодня на большей части территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом. Также синоптики обещают температурные от -2 до +7 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны везде будет идти дождь с мокрым снегом, но температура воздуха будет оставаться довольно высокой – 5-7 тепла.

В центре мокрый снег пройдет только в Черкасской и Полтавской областях, но вот температура будет разной: в Житомирской и Винницкой областях – 4-6 тепла, в Кировоградского и Черкасской – максимум +3, в Полтавской – до 2 градусов мороза. В Киевской области температура будет колебаться от -1 до +1.

В северных областях мокрый снег и до 2 градусов мороза. На востоке также везде мокрый снег и в среднем до 2 градусов выше нуля, а в Донецкой области до +6.

Не по-зимнему тепло будет и на юге. Там синоптики обещают сухую и облачную погоду с температурой воздуха в 5-7 градусов, в Одесской области до +9.

Также сегодня в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, что потепление уже с завтрашнего дня отступит – на всю неделю придет резкое похолодание. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет резкое снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

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Тег погода, дождь, снег, синоптики, непогода

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