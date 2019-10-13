В Украину пришло бабье лето: синоптики порадовали прогнозом погоды

Сегодня погода будет очень приятной, а местами почти по летнему тепло

/ Фото: Pixabay

В Украину возвращается бабье лето. Сегодня, 13 октября, на всей территории страны ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В западных, центральных и южных областях без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 19 до 22 градусов тепла. В Киеве 19-21 и солнечно.

На севере 18-20 градусов, а на востоке температурный режим будет немного отличаться: в Донецкой области 17-19, в Луганской – 18-20, в Днепропетровской и Харьковской областях – 19-21.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

В то же время из-за недавних холодов украинцы стали заражаются вирусами. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

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