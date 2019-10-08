В Украину вернется солнце и тепло: синоптик рассказала, когда ждать потепления

Пока по всей территории страны холода, а местами дожди, но в ближайшие дни погода наладится

/ Фото: Pixabay

Повышаться температура воздуха в Украине начнет уже со среды, а к выходным будет чуть ли не второе бабье лето – до +22 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, потепление начнется уже в среду, постепенно, но без дождей в середине недели не обойдется.

"Мы часто говорим с вами в начале недели о ближайшей синоптической перспективе. Поэтому, хотя и по предварительному прогнозу, но все же приятно сообщить, что воскресенье (13 октября – ред.) в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня 15-22 градуса, на северо-востоке – 12-16 градусов", – написала Диденко.

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Отметим, что в начале недели погода будет не самая приятная. Ночные заморозки будут сменяться дневным холодным солнцем. К выходным погода изменится, и придут затяжные холодные дожди. Правда, заморозки отступят, а температурный режим выровняется. Читайте подробней, как в течение недели будет меняться погода.

Как сообщали "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

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