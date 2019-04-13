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В Украину вернули уникальный исторический документ: Нищук раскрыл подробности

Сегодня, 16:07

Документ касается аннексии украинской церкви во времена Петра Первого

В Украину из Германии вернули уникальный исторический документ – грамоту Петра I, которая была потеряна во время Второй мировой войны. Об этом в своем Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, который лично встретил артефакт в аэропорту.

Артефакт, датированный 1708 годом, с конца 1950-х хранился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена, в немецком Баден-Вюртемберге.

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим грамоту к осмотру", – отметил министр.

Также он добавил, что передача документа стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны.

Кроме того, Нищук отметил, что, по данным историков, "этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией, ведь в нем есть предупреждение Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская метрополия вернется под власть Константинополя".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.

Как сообщалось, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине, а также разорвали отношения с Константинополем. Они не поддерживают предоставление Украине автокефалии Вселенским патриархатом.

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Тег документ, история, нищук

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