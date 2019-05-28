В Украину вернулись еще пятеро моряков с задержанного в Египте танкера

Моряки прибыли в Одессу рейсом из Стамбула

Фото : из открытых источников.

В Украину вернулись еще пятеро моряков, задержанных в 2018 году в Египте. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во вторник, 28 мая, пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа" оформили отдельным коридором пятерых граждан Украины, которые прибыли рейсом из Стамбула.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, в Украину вернулись пять из 17 членов экипажа судна Sea Shark, задержанного в Египте за нарушение границы в декабре 2018 года. Четверо моряков прибыли в Одессу, еще один - в Херсон.

Как мы писали ранее, танкер Sea Shark с 31 моряком на борту, 17 из которых украинцы, был задержан компетентными органами Египта за нарушение границы.

Капитан Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно дрейфовало в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу выставили штраф, а паспорта моряков изъяли. Военная прокуратура Египта выдвинула требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки в акваторию.

В МИД Украины потребовали от Египта объяснить задержание танкера, 19 мая военные Египта отказали консулу Украины в посещении украинских моряков, а 20 мая в МИД Египта пообещали содействовать возвращению наших соотечественников на родину.

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