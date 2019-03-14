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В Украину возвращаются дожди, но будет до +10: где ждать непогоды

Сегодня, 09:25

Весна набирает обороты и к довольно теплой погоде добавятся дожди, но не везде

Фото: flickr.com/Olga
Фото: flickr.com/Olga.
В Украину возвращаются дожди, но будет до +10: где ждать непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a01/cca/5c8a01ccae34c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a01/cca/5c8a01ccae34c.jpg Украина Весна набирает обороты и к довольно теплой погоде добавятся дожди, но не везде

Сегодня в Украине будет умеренно теплая погода, местами до +10. А дожди пройдут преимущественно в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны синоптики обещают дожди во всех областях, а температура будет колебаться от 7 до 10 градусов тепла.

В центре и на севере дождливая погода ожидается только в Житомирской и Черниговской областях. На остальных территориях данных регионов будет сухо. Температура воздуха 6-9 градусов выше нуля. В киевской области 7-9 тепла и сухо.

На востоке также без осадков и до +8. Немного теплее погоду синоптики обещают на юге – 7-10 градусов, и только в Запорожской области 6-8 тепла. Без осадков.

Напомним, на днях в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы.

А тем временем в Украине значительно потеплеет до конца текущей недели. Дожди, которые придут в Украину с Запада, на несколько дней заполонят половину страны, но к концу недели они уйдут. Вместе с этим значительно потеплеет, а с понедельника, 18 марта, в Украину придет настоящее тепло. Температура местами будет достигать +17-19 градусов.

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Тег погода, дождь, синоптики, непогода, прогноз погоды

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