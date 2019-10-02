В Украину заглянуло бабье лето: синоптики рассказали, какой будет погода

Погода сегодня преподнесет украинцам приятный сюрприз – местами будет до +25

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украине настоящее бабье лето. По всей территории страны будет не менее 20 градусов, осадков не ожидается, а местами вообще до +25. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего сегодня синоптики обещают погоду на западе страны. Там ожидается температура воздуха от 21 до 25 градусов и сухая погода.

В центральных, северных и восточных областях тоже будет очень комфортная погода с температурой 19-23 градуса. В Киеве 20-22 и солнечно.

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В южных областях до +24 и тоже без осадков.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

На днях в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, а восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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