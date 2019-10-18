В Украину завезли два вида вакцин: Медики объяснили, в чем главная проблема вакцинации

Минздрав утвердил важное новшество по вакцинам / Фото: Минздрав

В этом году будут доступны украинцам две вакцины против гриппа. Это трехвалентная "Джейсифлю"- Южная Корея и четырехвалентная "Вакси-грипп Тетра" Франция. Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья.

Трехвалентная защищает от трех видов гриппа, соответственно четырехвалентная – от четырех. Вакцина уже есть в аптеках и ее цена колеблется от 260 грн до 350 грн за вакцину.

По мнению президента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка, качество вакцин высокое.

"Производители известные. Вакцины безопасны", – отметил Сердюк.

Реклама

При этом он подчеркнул важную проблему – доступность вакцин, в первую очередь – финансовую.

"Один из десяти человек не может купить себе вакцину. В разных регионах не обращаются к врачу, потому что не денег на лекарства, на врача. Это серьезная проблема. Люди не берут больничные, педиатры не ходят по домам. Мы не знаем. от чего люди умирают", – рассказал о проблеме Сердюк, подчеркнув, что "государство не обращает должного внимания на последствия, которые могут быть от гриппа".

По словам Сердюка, в этом году завезут достаточно вакцин, чтоб все их могли приобрести.

Напомним, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

Ранее мы выясняли все про профилактику гриппа: восемь доступных продуктов для повышения иммунитета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама