В "Укроборонпроме" проходят обыски: в ГБР сообщили подробности

В самом госконцерне отреагировали на визит силовиков

/ Фото: Укроборонпром

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в "Укроборонпроме" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

По его словам, все следственные действия санкционированы.

"ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" … Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году. Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу – изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", – написал Труба.

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В свою очередь в "Укроборонпроме" заявили, что будут способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении концерна и предприятий-участников. Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте текущего года НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме". Эти следственные действия начались после того, как журналисты обнародовали свое расследование относительно схем масштабного хищения бюджетных средств в оборонной сфере.

Ранее глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказал о предстоящих кадровых чистках в госконцерне.

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