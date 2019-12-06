В Венгрии вынесли приговор двоим украинским контрабандистам: что решил суд

Обвиняемые признали свою вину и искренне раскаялись

Контрабандные сигареты (иллюстрация)

Окружной суд венгерского города Ниредьхаза огласил приговор сразу двоим украинским гражданам, которых признали виновными в контрабанде.

По ускоренной процедуре суд приговорил каждого из них к одному году испытательного срока.

20 ноября украинец Х.М. путешествовал в Венгрию через КПП "Чоп – Захонь". Таможенникам он сообщил, что имеет при себе две пачки сигарет и литр алкоголя. После детального таможенного досмотра в полости аккумулятора микроавтобуса были обнаружены 289 пачек сигарет на сумму 357 527 форинтов (около 28 500 грн).

22 ноября другой украинец С.П. тоже пересекал границу через КПП "Звонково – Лоня". При досмотре транспортного средства было обнаружено 297 пачек сигарет, что оценили как ущерб для венгерского государства в размере 365 961 форинтов (около 29 100 грн).

Оба дела рассмотрели в 15-дневный срок. Обвиняемые признали свою вину и искренне раскаялись.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Закарпатье задержали контрабандиста при попытке провезти более 600 пачек сигарет в Венгрию .

Также напомним, в ноябре 2018-го в Венгрию не пропустили крупнейшую партию сигарет , которую пытались провезти в вагоне с древесными топливными брикетами.

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