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В Виннице судят ромку, которая выманила у местной жительницы более пяти миллионов гривен

Сегодня, 07:27

Чтобы снять проклятие, говорит Наталья, новая знакомая приказала вынести из квартиры все деньги и украшения

В Виннице судят ромку, которая выманила у местной жительницы более пяти миллионов гривен Украина Чтобы снять проклятие, говорит Наталья, новая знакомая приказала вынести из квартиры все деньги и украшения

В Виннице судят ромку, которая выманила у местной жительницы более пяти миллионов гривен. Пострадавшая собственноручно отдала ей деньги и драгоценности. Она не училась в школе, но имеет криминальный талант. Пятидесятилетнюю Фатиму судят за мошенничество в особо крупных размерах.

Под чары Фатимы попала Наталья. Просит не показывать лицо, но говорит: аккуратно одета приветливая незнакомка спросила, как пройти к почте, и завела разговор о своей семье. А потом шокировала знанием о проблемах в семье Натальи.

"Любой человек не может сказать, сколько у меня в семье детей, с каким ребенком проблемы по здоровью. Такие нюансы, которые меня, наверное, и подкупили. Она сказала, может помочь, это порча", – рассказывает Наталья.

Чтобы снять проклятие, говорит Наталья, новая знакомая приказала вынести из квартиры все деньги и украшения. Фатима на суде утверждает, что Натальи не знает. Наталья до сих пор не понимает, почему вынесла деньги и золото. Вспоминает, была как в тумане.

Гипнолог Александр Мороз раскрывает методы, которыми пользуются аферисты, чтобы затуманить разум собеседника.

"Дышит в определенном ритме, как жертва, даже может мигать глазами в таком же ритме, говорить таким же, такой же интонацией, засмеяться, если услышала, что клиент засмеялся", – рассказывает Александр Мороз, гипнолог.

Жертвой обычно выбирают того, кто плохо скрывает свои проблемы. Психолог уверяет: мошенник никогда не подойдет к улыбающемуся, уверенному в себе человеку. А вот простофиля – их клиент.

Спальные микрорайоны, рынки, железнодорожные и автовокзалы – основные рабочие места цыган, якобы снимают сглаз. Они пристально следят за людьми, которые небрежно носят деньги в руках или кладут тугие кошельки во внутренний карман.

Предотвратить психологическое воздействие просто. Если начали разговор, то ставьте больше глупых вопросов. Тогда сбитый с толку обманщик не сможет наладить доверительные отношения и манипулировать.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенник завладел квартирой старушки в центре столицы.

Также мы писали, что в Киеве задержали мошенников, которые по телефону "лечили" людей.

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Тег суд, мошенники, ромы

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице судят ромку, которая выманила у местной жительницы более пяти миллионов гривен". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

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