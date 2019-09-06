Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

В ВСУ передали конфиската на 55 миллионов гривен: что получили военные

6 сентября, 12:04

Среди арестованного на таможне имущества оказались и 209 автомобилей

/ Фото: Минобороны Украины

Министерство юстиции и Государственное предприятие "СЕТАМ" (система электронных торгов арестованным имуществом) с 2016 года бесплатно передали на нужды армии различного имущества на более чем 55 миллионов гривен.

В пресс-службе "СЕТАМ" сообщили, что в рамках программы бесплатной передачи нереализованного конфискованного имущества военные получили 5896 единиц разнообразного имущества на сумму более 55 млн грн, среди которого 206 автомобилей.

Реклама

"Наш долг – помогать тем, кто нас защищает. Я обращаюсь к военным и волонтерам – активнее пользуйтесь нашим сервисом "Безвозмездная передача". Мы передали довольно большое количество автомобильного транспорта, который был задержан за нарушение таможенных правил и конфискован таможней – от "Мерседеса" до грузопассажирских микроавтобусов", – подчеркнул гендиректор "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

В тренде
Дожди уходят и станет теплее: синоптики рассказали, какой будет погода

Отметим, что ВСУ продолжают усиливать и военной техникой. Как сообщали новости "Сегодня", в начале августа украинской армии передали перехваченный у россиян комплекс "Печора". Технику, которую Россия пыталась вывезти в Эритрею, обнаружили в складских помещениях в Николаеве.

В середине августа ВСУ получили 10 обновленных танков. В "Харьковский бронетанковый завод" машины прибыли этой весной с Донбасса и были в довольно плохом состоянии. За несколько месяцев специалисты потрудились на славу: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

армия ВСУ конфискат имущество СЕТАМ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторий" для Зайцевой: появились фото из места, куда отправили виновницу страшного ДТПХарьков
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человек
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человекХарьков
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
Пенсия
Пенсия "в один клик": появилась подробная инструкцияЭкономика
Курс евро в Украине резко вырос, доллар подешевел
Курс евро в Украине резко вырос, доллар подешевелФинансы

Новости партнеров

Loading...