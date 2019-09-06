В ВСУ передали конфиската на 55 миллионов гривен: что получили военные

/ Фото: Минобороны Украины

Министерство юстиции и Государственное предприятие "СЕТАМ" (система электронных торгов арестованным имуществом) с 2016 года бесплатно передали на нужды армии различного имущества на более чем 55 миллионов гривен.

В пресс-службе "СЕТАМ" сообщили, что в рамках программы бесплатной передачи нереализованного конфискованного имущества военные получили 5896 единиц разнообразного имущества на сумму более 55 млн грн, среди которого 206 автомобилей.

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"Наш долг – помогать тем, кто нас защищает. Я обращаюсь к военным и волонтерам – активнее пользуйтесь нашим сервисом "Безвозмездная передача". Мы передали довольно большое количество автомобильного транспорта, который был задержан за нарушение таможенных правил и конфискован таможней – от "Мерседеса" до грузопассажирских микроавтобусов", – подчеркнул гендиректор "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Отметим, что ВСУ продолжают усиливать и военной техникой. Как сообщали новости "Сегодня", в начале августа украинской армии передали перехваченный у россиян комплекс "Печора". Технику, которую Россия пыталась вывезти в Эритрею, обнаружили в складских помещениях в Николаеве.

В середине августа ВСУ получили 10 обновленных танков. В "Харьковский бронетанковый завод" машины прибыли этой весной с Донбасса и были в довольно плохом состоянии. За несколько месяцев специалисты потрудились на славу: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

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