В ВСУ за сутки зафиксировали десятки случаев коронавируса

За минувшие сутки в рядах Вооруженных силах Украины было зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19.

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Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

По данным военных медиков, 10 из заболевших были госпитализированы, а на домашнем лечении под наблюдением медицинской службы находятся 24 человека.

"По состоянию на 10:00 12 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 322 человека. Всего за время пандемии выздоровели 712 человек, летальных исходов – шесть", - говорится в сообщении.

В настоящее время на изоляции находятся 743 человека.

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Ранее мы сообщали о том, что коронавирус унес жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Летальный исход зафиксировали в Житомирской области. Женщина с 24 июля находилась на амбулаторном лечении дома, но из-за ухудшения состояния 2 августа ее госпитализировали. 3 августа больную подключили к аппарату ИВЛ, но ее жизнь спасти не удалось – женщина умерла утром 9 августа.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

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