В Запорожье поймали "минера" ДнепроГЭСа

Псевдоминер может получить шесть лет тюрьмы

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Полицейские Запорожья установили и задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании ДнепроГЭСа. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Полицейские Днепровского отдела полиции задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины жителя Запорожья, который сообщил о заминировании ДнепроГЭСа. Взрывоопасных предметов не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное производство", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что сообщение от неизвестного о том, что плотина ДнепроГЭСа заминирована, поступило в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области 28 августа около 18:35.

"Работники криминальной полиции установили, что ложный вызов совершил ранее судимый житель Приазовского района 1990 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – добавили в пресс-службе ведомства.

Также в полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

К слову, новости "Сегодня" ранее писали о том, что в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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