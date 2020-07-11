Важный шаг: В представительстве ЕС прокомментировали законопроект "О медиа"

В Европе ожидают принятия этого законопроекта в первом чтении на текущей парламентской сессии

Представительство Европейского Союза в Украине отметило, что законопроект "О медиа" (2693-е) является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС.

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На официальной странице Представительства в Facebook отмечается, что Европейский союз поддерживает призывы других дипломатических представительств по принятию этого законопроекта в первом чтении в течение текущей парламентской сессии.

"Это позволит продлить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон", – отмечают в представительстве ЕС.

Так, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также подчеркивает важность рассмотрения законопроекту в ближайшее время. "Принятие указанного закона откроет для Украины реальные возможности для поддержки культурного и творческого секторов в рамках программы "Креативная Европа", финансируемого ЕС. Думаю, что не нужно объяснять как это важно в такие непростые времена, которые мы переживаем сегодня", – отметила она.

В то же время, украинские журналисты выступили резко против инициированного партией "Слуга народа" закона "О медиа". 9 июля глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что совместное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с призывом отклонить законопроект "О медиа" подписали уже более 200 коллективов редакций, и оно ежедневно дополняется новыми подписями.

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