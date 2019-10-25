Ведущие канала "Украина" поддержали акцию "Имею силу" по вопросам противодействия туберкулезу

/ Фото: телеканал "Украина"

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Ведущие проекта "Утро с Украиной" Лилия Ребрик и Григорий Герман стали ведущими вечера, посвященного вопросу туберкулеза в Украине. Генеральным медиа-партнером мероприятия выступил телеканал "Украина".

Концертная программа мероприятия стала определенным итогом акции "Имею силу", которая длилась месяц, и кульминацией комплекса просветительских действий в борьбе с туберкулезом. Мероприятие имело целью привлечь внимание общества и каждого отдельного гражданина к этой проблеме в Украине.

В концерте приняли участие представители организаций, занимающихся этой темой, певцы, актеры, музыканты, которые не равнодушны к важной теме борьбы с туберкулезом.

В частности, ведущий информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" Олег Панюта спел в дуэте с оперной певицей Еленой Гребенюк композицию "Глаза на песке".

/ Фото: телеканал "Украина"

"Туберкулез – это болезнь, которая серьезно прогрессирует в Украине, это болезнь, которую не увидишь и, судя по нынешним временам, это болезнь, которая может унести жизнь человека гораздо быстрее, чем это было 10, 20 или 30 лет назад. Это болезнь, которая может коснуться каждого и, к сожалению, это прикосновение может иметь слишком плохие последствия. Мы должны об этой проблеме не просто говорить, а привлекать к ней внимание постоянно. Это проблема, которая ходит мимо каждый день и в один момент она может стать нашей", – отметил Олег Панюта.

Ведущие канала "Украина" охотно поддержали информационное мероприятие "Имею силу".

"Мне кажется, у нас в менталитете заложено, что украинцы очень застенчивы. И очень часто из-за своей застенчивости мы думаем, что и так преодолеем болезнь. Мы боимся вовремя прийти к врачу и вообще об этом говорить, чтобы никто из близких не узнал и не относился к тебе как к больному. По моему мнению, проведение таких мероприятий очень важно, чтобы люди понимали, что эта проблема может быть рядом", – отметила телеведущая Лилия Ребрик.

/ Фото: телеканал "Украина"

"Я впервые поддерживаю такое мероприятие и, на самом деле, мой пример является подтверждением того, что о проблеме туберкулеза многие не задумываются. Поэтому безусловно, это мероприятие способствует тому, что эта проблема, как минимум, озвучивается, а это значит, что начинают искать пути решения", – рассказал телеведущий Григорий Герман.

Напомним, как сообщал ранее тогда еще вице-премьер-министр Павел Розенко, ежегодно в Украине от туберкулеза умирают около 4 тыс. человек, а в 2018 году заболели туберкулезом около 36 тыс. человек.

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