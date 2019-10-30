Ведущий "Сегодня" Виталий Школьный рассказал студентам, как завоевать сердце зрителя

Фото ТРК "Украина"

Во вторник, 29 октября, Виталий Школьный, ведущий выпусков новостей "Сегодня" на канале "Украина", дал мастер-класс для студентов журналистских специальностей Киевского торгово-экономического университета.

Мастер-класс прошел на тему "Журналистика в медиапространстве". Более 200 студентов и десяток преподавателей посетили мероприятие, чтобы послушать полезные советы практика и получить новые знания.

Во время выступления ведущий рассказал о новых веяниях в восприятии информации зрителями.

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"Украинский зритель, как и любой другой потребитель информации, требует не только выводов, но и опросов, взаимодействия с контентом. Кроме того, каждый материал должен склонять потребителя к определенному действию", – рассказал Виталий Школьный.

Также он отметил, что на украинском телевидении меняется культура потребления телевизионных новостей от линейного к нелинейному. Зритель самостоятельно выбирает каналы, которые ему смотреть, подписываясь на популярные видеосервисы.

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В ходе выступления ведущий остановился на способах удержания телевизионной аудитории, которая активно переходит в Интернет. Он отметил, что для этого каналы в своей практике используют популярные видеосервисы, к примеру YouTube-каналы, и принципы работы видеосервисов, в частности, один из них – употребление грубой лексики в эфире без нарушений норм и стандартов. Кроме этого, каналы активно применяют социальные сети, лайфстримы с места событий, другое.

Мастер-класс проходил в форме интерактива, преподаватели и студенты охотно задавали вопросы ведущему. Будущих специалистов больше всего интересовали тренды медийной отрасли, инструменты для создания собственного сюжета, распространение материалов.

Напоминаем, Виталий Школьный, как и другие ведущие канала, делится знаниями и опытом со студентами в рамках образовательной инициативы. Он дает интересные и профессиональные мастер-классы, лекции, знакомит молодое поколение с "телевизионной кухней" изнутри во время профориентационных экскурсий.

Напомним, поитогам сентября 2019 года телеканал "Украина" уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов.

Также сообщалось, что канал "Украина" и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов.

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