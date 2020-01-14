Заявление Верховной Рады относительно авиакатастрофы украинского лайнера в Иране: ждут извинений и расследование

Народные депутаты ожидают извинений от Ирана, войска которого сбили самолет, и настаивают на прозрачном расследовании

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Украинский парламент опубликовал заявление в связи с гибелью пассажиров самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Проект постановления №2726 зарегистрировал глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко. Его поддержали 368 народных депутатов.

В документе говорится, что Верховная Рада ожидает извинений от Ирана, войска которого сбили самолет, и настаивает на необходимости прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии.

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Помимо этого, украинский парламент призывает в целях безопасности изменить международную систему оценки рисков полетов гражданской авиации.

"Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", – сказано в заявлении.

Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что признание Ираном вины за сбитый авиалайнер должно получить продолжение: Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей официальной странице в Facebook.

Через трое суток после того как украинский авиалайнер Boeing-737-800 рейса PS725 Тегеран – Киев потерпел крушение, руководство Исламской Республики признало, что самолет МАУ был сбит системами ПВО Ирана. Читайте все подробности в специальном материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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