Верховный суд окончательно запретил охоту на лося

По состоянию на декабрь 2018 года популяция лося европейского составляла немногим более 3 тыс. особей

Фото: С.Ваганов, "Сегодня"

Верховный суд подтвердил внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на это животное.

Согласно сообщению, суд оставил в силе решение апелляционной инстанции, которым соответствующий приказ Минэкологии признан действующим.

Напомним, 27 ноября 2018 года Окружной админсуд Киева признал незаконными приказы Минприроды "О запрете охоты на лося" и "О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)".

После того, как Окружной админсуда Киева отменилприказ о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины,зоозащитники заявили, что эти животные могут полностью исчезнуть с территории Украины. Причем на это не понадобится слишком много времени — речь идет о нескольких десятках лет.

Реклама

Основанием отмены приказа стало якобы отсутствие научного обоснования необходимости внесения лося в Красную книгу Украины и отсутствие четких данных о численности популяции.

14 декабря в Минприроды сообщили, что подали в Шестой апелляционный админсуд апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

В тренде Возвращаются похолодание и дожди: синоптик предупредила об изменении погоды

И уже в апреле 2019 года Шестой апелляционный административный суд поддержал занесение лося в Красную книгу Украины и запретил охоту на него.

Стоит отметить, что по состоянию на декабрь 2018 года популяция лося европейского составляла немногим более 3 тыс. особей.

Смотрите видео: В Киевской области спасли лося, который тонул в водоеме:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама