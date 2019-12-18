Верховный суд рассмотрит дело экс-главаря боевиков "ДНР" Лягина

Роман Лягин / Фото: Facebook

Дело одного из организаторов референдума о создании незаконного образования "ДНР" Романа Лягина передали в Верховный Суд. Об этом сообщает 5 канал.

17 декабря в Шевченковском районном суде Киева прошло первое заседание по делу Лягина. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст. 110 КК Украины – создание террористической организации и посягательство на территориальную целостность Украины.

На суде присутствовали представители захваченного в Донецке арт-центра "Изоляция". Его боевики превратили в место содержания украинцев.

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Адвокат потерпевшей стороны – Владимир Ефименко в начале судебного заседания ходатайствовал об отводе судьи. По словам Ефименко, судья постоянно переносил рассмотрение дела. Он предположил, что так затягивают процесс, чтобы выбрать смягченную меру пресечения для Лягина. Однако ему отказали.

"Судья решила, что "Изоляцию" не стоит включать в список пострадавших по этому делу. "Изоляция" является потерпевшей стороной по другому делу. Судья решила, что дело должно быть передано в Апелляционный суд, чтобы было решено место подсудности дела", — рассказала директор фонда "Изоляция" Оксана Саржевская-Кравченко в комментарии Hromadske.

Теперь Верховный Суд должен решить, в юрисдикции какого суда будет находиться дело Лягина.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте народный депутат Наталия Веселова сообщала, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". По ее словам, Лягин прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем. Однако позже в СБУ опровергли эту информацию.

В свою очередь сам Лягин еще в 2017 году рассказывал, что на оккупированных Россией территориях Донбасса люди были одурачены, а теперь живут в пародии на государство. Экс-главарь боевиков признался, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" держатся на терроре.

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