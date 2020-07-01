Степанов рассказал, как вернуться в Украину и не сидеть на самоизоляции

Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к «красной зоне», он должен пойти на самоизоляцию на 14 дней

Украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", могут не проходить 14-дневную самоизоляцию, но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не говорим об отмене самоизоляции… Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию на 14 дней. Но если есть желание быстрее выйти из самоизоляции, то можно пройти соответствующее ПЦР-тестирование", - сказал министр.

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Пройти тест можно в государственных или частных лабораториях и лабораторных центрах.

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"Если тест негативный, эта лаборатория информирует Центр общественного здоровья, и человек исключается из приложения "Дій вдома", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в таком случае ПЦР-тест делается за счет того, кто проходит тестирование.

Напомним, за прошлые сутки, 30 июня, в стране подтвердили 664 новых случая COVID-19. За все время эпидемии в стране заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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