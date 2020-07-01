Українська
$ 26,67
29,87
  1. Последние новости Украины

Степанов рассказал, как вернуться в Украину и не сидеть на самоизоляции

1 июля, 10:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к «красной зоне», он должен пойти на самоизоляцию на 14 дней

Украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", могут не проходить 14-дневную самоизоляцию, но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не говорим об отмене самоизоляции… Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию на 14 дней. Но если есть желание быстрее выйти из самоизоляции, то можно пройти соответствующее ПЦР-тестирование", - сказал министр.

Реклама

Пройти тест можно в государственных или частных лабораториях и лабораторных центрах.

Читайте также: В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причину

"Если тест негативный, эта лаборатория информирует Центр общественного здоровья, и человек исключается из приложения "Дій вдома", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в таком случае ПЦР-тест делается за счет того, кто проходит тестирование.

Напомним, за прошлые сутки, 30 июня, в стране подтвердили 664 новых случая COVID-19. За все время эпидемии в стране заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус Максим Степанов самоизоляция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с
Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)Происшествия
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантинаПолитика
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)Днепр
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)
Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)Крым
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять