Весенний призыв: ряды ВСУ пополнят почти 19 тысяч бойцов

Призыв только начался, а план уже выполнили на 40 %





От повесток новобранцы не прятались и охотно идут служить. В частности, на плацу сборного пункта в Харькове сегодня 400 призывников. Некоторые пойдут в морской флот, другие – на границу. Родители новоиспеченных бойцов "Сегодня" признались, что очень волнуются, но выбором сыновей гордятся. А во Львове сегодня отправляются на службу 200 ребят. Большинство из них мечтает о десантных войсках и настраиваются на позитив.

Командиры же в очередной раз повторяют – отправлять юношей в зону проведения операции объединенных сил не будут. Только по их желанию и исключительно после срочной службы. Кроме того, "откосивших" от службы в этом году меньше: призывная кампания только началась, а план уже выполнили на 40 процентов.

Как известно, с 1 апреля в Украине, согласно указу президента от 30 января 2019 года, начался призыв граждан на срочную воинскую службу.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную воинскую службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

Отметим, в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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