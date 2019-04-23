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Весенний призыв: ряды ВСУ пополнят почти 19 тысяч бойцов

Сегодня, 19:51

Призыв только начался, а план уже выполнили на 40 %


В ряды Вооруженных Сил Украины сегодня отправляются новобранцы весеннего призыва. Почти 19 тысяч юношей возрастом вот 20 до 27 лет со всей Украины пополнят их ряды до июня. Они будут служить от года до полутора, и только в тылу. Журналисты "Сегодня" провожали бойцов вместе с их друзьями и родными.

От повесток новобранцы не прятались и охотно идут служить. В частности, на плацу сборного пункта в Харькове сегодня 400 призывников. Некоторые пойдут в морской флот, другие – на границу. Родители новоиспеченных бойцов "Сегодня" признались, что очень волнуются, но выбором сыновей гордятся. А во Львове сегодня отправляются на службу 200 ребят. Большинство из них мечтает о десантных войсках и настраиваются на позитив.

Командиры же в очередной раз повторяют – отправлять юношей в зону проведения операции объединенных сил не будут. Только по их желанию и исключительно после срочной службы. Кроме того, "откосивших" от службы в этом году меньше: призывная кампания только началась, а план уже выполнили на 40 процентов.

Как известно, с 1 апреля в Украине, согласно указу президента от 30 января 2019 года, начался призыв граждан на срочную воинскую службу.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную воинскую службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

Отметим, в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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Тег армия, призыв, ВСУ, бойцы

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