Весна на пороге – в Украине до +12: синоптики порадовали прогнозом погоды
Несмотря на усилившееся потепление, почти везде будут "температурные качели", а местами и мокро
Сегодня в Украине ожидаются температурные перепады – от 1 до 12 градусов тепла, а в некоторых областях все еще будет мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, теплее всего сегодня будет на западе страны. Там синоптики обещают 8-10 тепла, а во Львовской и Тернопольской областях – до +12. Переменная облачность, временами будет выходить солнце, а осадки в виде небольшого дождя ожидаются лишь в Ровенской области.
В центре мокрый снег пройдет в Полтавской области. В других областях региона без осадков и "температурные качели": В Житомирской области – 8-10 тепла, в Винницкой – 10-12, В черкасской и Кировоградской – 5-8, в Полтавской – 2-4. В Киевской области синоптики прогнозируют 7-9 градусов выше нуля.
Хуже всего погода будет на севере и востоке страны. Там везде будет идти мокрый снег, кроме Днепропетровской области. Температура 1-3 тепла, в Черниговской области до +5.
На юге также ожидаются перепады температур: в Николаевской и Одесской областях – 8-11 тепла, в Херсонской – 3-5, в Запорожской и в Крыму – 2-4.
Также синоптики сообщают о порывах ветра почти на всей территории страны 15-20 м/с.
Напомним, ранее во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.
Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Весна на пороге – в Украине до +12: синоптики порадовали прогнозом погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео
Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу
Зима в тропическом раю: на Гавайи обрушился арктический шторм
Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров