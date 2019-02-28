Весна на пороге – в Украине до +12: синоптики порадовали прогнозом погоды

Несмотря на усилившееся потепление, почти везде будут "температурные качели", а местами и мокро

Фото: Pixabay

Весна на пороге – в Украине до +12: синоптики порадовали прогнозом погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/225/9d7/5c72259d7ac50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/225/9d7/5c72259d7ac50.jpg 2019-02-28T09:30:00+02:00 Украина Несмотря на усилившееся потепление, почти везде будут «температурные качели», а местами и мокро

Сегодня в Украине ожидаются температурные перепады – от 1 до 12 градусов тепла, а в некоторых областях все еще будет мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, теплее всего сегодня будет на западе страны. Там синоптики обещают 8-10 тепла, а во Львовской и Тернопольской областях – до +12. Переменная облачность, временами будет выходить солнце, а осадки в виде небольшого дождя ожидаются лишь в Ровенской области.

В центре мокрый снег пройдет в Полтавской области. В других областях региона без осадков и "температурные качели": В Житомирской области – 8-10 тепла, в Винницкой – 10-12, В черкасской и Кировоградской – 5-8, в Полтавской – 2-4. В Киевской области синоптики прогнозируют 7-9 градусов выше нуля.

Хуже всего погода будет на севере и востоке страны. Там везде будет идти мокрый снег, кроме Днепропетровской области. Температура 1-3 тепла, в Черниговской области до +5.

На юге также ожидаются перепады температур: в Николаевской и Одесской областях – 8-11 тепла, в Херсонской – 3-5, в Запорожской и в Крыму – 2-4.

Также синоптики сообщают о порывах ветра почти на всей территории страны 15-20 м/с.

Напомним, ранее во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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