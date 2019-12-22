Весна под Новый год – до +15 и дожди: где в воскресенье будет теплее всего

Сегодня пуховики можно будет оставить дома, а с собой на улицу лучше взять зонты

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сегодня по всей Украине ожидается очень теплая как для конца декабря погода, но на всей территории страны ожидаются осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, центральных, северных и восточных областях синоптики обещают мокрую погоду – дожди, на западе с мокрым снегом.

В Киеве будут приятные 8-10 градусов выше нуля, но утром туман.

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А вот теплее всего будет на юге. Там также везде осадки, но 12-14 градусов тепла, в Крыму – до +15. Только в Запорожье немного прохладнее – 9-11 градусов.

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Новый год все ближе, а погода продолжает удивлять украинцев рекордными показателями тепла. Но ведь рано или поздно должно похолодать, ведь это зима, какой бы она ни была. Отметим, что ближайшие дни будут еще теплыми, но мокрыми. Читайте подробнее о прогнозе погоды в Украине на неделю.

Напомним, в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

В этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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