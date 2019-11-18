Визит важных гостей и возвращение украинских кораблей: топ-темы дня

В понедельник сразу несколько тем получат свое развитие и станут объектами внимания украинской и зарубежной прессы.
Россия вернула захваченные в Керченском проливе малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины. В понедельник, 18 ноября, корабли должны прибыть к месту назначения.
В Украину едут три важных европейских гостя: глава МИД Германии Хайко Маас, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис. Запланированы встречи с представителями украинской власти и переговоры.
Киевский апелляционный суд, как ожидается, продолжит рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад откроет презентацию платформы "Ресурсы PISA для современного учителя – ответственного профессионала". В рамках мероприятия будет презентован сайт PISA, обновленный при содействии UNICEF в Украине.
О том, какими были итоги минувшей недели, читайте в аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".
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