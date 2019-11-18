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Визит важных гостей и возвращение украинских кораблей: топ-темы дня

18 ноября, 09:33

СМИ Украины будут следить сразу за несколькими важными темами

/ Фото: Pixabay

В понедельник сразу несколько тем получат свое развитие и станут объектами внимания украинской и зарубежной прессы.

Россия вернула захваченные в Керченском проливе малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины. В понедельник, 18 ноября, корабли должны прибыть к месту назначения.

В Украину едут три важных европейских гостя: глава МИД Германии Хайко Маас, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис. Запланированы встречи с представителями украинской власти и переговоры.

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Киевский апелляционный суд, как ожидается, продолжит рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

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Министр образования и науки Украины Анна Новосад откроет презентацию платформы "Ресурсы PISA для современного учителя – ответственного профессионала". В рамках мероприятия будет презентован сайт PISA, обновленный при содействии UNICEF в Украине.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте в аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

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Россия переговоры Апелляционный суд премьер-министр МИД Германии министр образования UNICEF Маас ВМС Украины Пранцкетис Яны Капу Анна Новосад

Источник: Сегодня

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