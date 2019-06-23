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Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем госслужбы

23 июня, 09:44

Президент уверен, что в Украине смогут привлечь молодежь к сфере госуправления

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил людей с Днем государственной службы. Такое сообщение опубликовали на официальном сайте президента.

"Искренне поздравляю вас с Днем государственной службы. Создание профессиональной и политически беспристрастной государственной службы является нашим приоритетом. Уверен, что мы сможем привлечь к работе в сфере государственного управления молодых, перспективных, патриотически настроенных украинцев, которые станут настоящими слугами народа. Желаю вам успехов, мира и благополучия", – говорится в поздравлении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем отца. Соответствующее поздравление и фото своих родителей он опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме этого, во время своего визита в Мариуполь президент Украины поздравил жителей с пятой годовщиной освобождения города от боевиков так называемой "ДНР". Президент также напомнил о важности сознательного подхода к пропаганде и добавил, что она не должна влиять на местное население.

Кстати, мы писали, что в Украине могут появиться новые профессиональные праздники. Кабинет министров Украины на заседании еще в апреле одобрил проекты указов президента Украины о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

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Тег Зеленский, поздравление, президент Украины

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Источник:

Официальный сайт президента Украины

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