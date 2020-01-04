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ВНО в 2020 году: названы основные даты

4 января, 14:25

Виталий Андроник

Стали известны даты регистрации и прохождения тестов для поступающих в вузы

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Регистрация на Внешнее независимое оценивание стартует 3 февраля и будет продолжатся до 24 марта 2020 года. А до 30 апреля участники тестирования смогут загрузить в своих электронных кабинетах пропуски на ВНО, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая с математики и завершится 15 июня тестированием по химии.

ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 26 мая, по физике – 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому – 1 июня, по английскому языку – 2 июня, по истории Украины – 4 июня, по биологии – 9 июня, по географии – 11 июня.

Результаты внешнего тестирования по математике и физике объявят не позднее 12 июня; по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины – не позднее 20 июня; по биологии, географии и химии – не позднее 24 июня.

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Стоит отметить, что для поступления в вузы в 2020 году подойдут сертификаты ВНО за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. А вот по иностранному языку только сертификаты 2018-2020 года. В этом году минимальный проходной балл на бюджет – 125.

На специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация" – 150. На медицинские специальности нужно будет набрать не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

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Больше о подготовке к тестированию читайте в материале "Сегодня": ВНО 2020: к чему готовиться выпускникам школ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по результатам международного исследования PISА, в котором Украина впервые приняла участие, оказалось, что уровень знаний украинских подростков ниже, чем в среднем за рубежом.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский встретился с детьми и обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. Сам он считает, что обучение должно быть более быстрым.

Видео: president.gov.ua

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Источник: Сегодня

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