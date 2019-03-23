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Во Львовской области местные жители сняли клип, чтобы привлечь внимание к разбитой дороге

Сегодня, 06:44

Оператор и режиссер клипа – местный священник, актеры – ученики из нескольких сел

Во Львовской области местные жители сняли клип, чтобы привлечь внимание к разбитой дороге Украина Оператор и режиссер клипа - местный священник, актеры - ученики из нескольких сел

Во Львовской области местные жители сняли клип, чтобы привлечь внимание к разбитой дороге. Оператор и режиссер клипа – местный священник. Актеры – ученики из нескольких сел. Локация – разбита местная дорога. О ее аварийного состояния таким оригинальным способом решили привлечь внимание чиновников.

За два дня видео набрало более 100 тысяч просмотров в Youtube.

По этому пути в школу ездят ученики из одиннадцати близлежащих сел. 13 километров школьный автобус преодолевает за час. Иногда наглухо застревает в ямах.

А создать клип о тернистом пути в райцентр придумал священник Роман Гром. Слова написала жена.

Кроме клипа, в интернете разместили и петицию с требованием починить дорогу. Но чиновники творчества селян не оценили. Говорят, на капитальный ремонт надо 7 млн гривен, и предоставить их не могут.

В апреле обещают заасфальтировать часть дороги. Количество километров – будет зависеть от того, сколько останется бюджетных денег.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят изменить состав дорожного покрытия и ввести новые нормы проектирования. С такой инициативой выступили чиновники. Пока речь идет о трассах общегосударственного значения.

В прошлом, 2018 году, на ремонт отечественных дорог выделили рекордную сумму – 47 миллиардов гривен. Быстрее всего средства освоили в столице, но киевляне все равно не довольны результатом. Водители говорят, что после зимы на дорогах снова появились ямы.

Также мы писали, что на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

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Тег видео, дороги, ремонт дорог

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