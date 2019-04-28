Украинские пограничники рассказали о режиме работы на праздники

На пунктах пропуска будут дежурить кинологи с собаками

Фото: ГПСУ

Во время праздников пограничники будут работать в усиленном режиме, сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Так, для быстрого пропуска граждан на границе и КПВВ будут работать дополнительные наряды. Также, правоохранители усилили меры безопасности: на пунктах будут дежурить кинологи с собаками.

"Чтобы эффективного реагировать на возможные нестандартные ситуации, усилены меры безопасности путем применения мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и средств террора. Мероприятия усиления также применяются для недопущения лиц, которые могут участвовать в мероприятиях дестабилизационного характера", – говорится в сообщении ведомства.

Также уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и ВСУ, с которыми пограничники совместно действуют в составе ООС.

В частности, усиленный контроль будет в пределах гуманитарных коридоров, на "зеленой границе" и в пунктах пропуска.

В преддверии праздника ситуация на пунктах пропуска была нормальной, хоть на границе пассажиропоток увеличился. За сутки пропущено почти 260 тысяч человек и 50 тысяч транспортных средств. Отказано в пропуске в Украину 225-м людям, в том числе 32-м гражданам России.

Недавно мы сообщали, что украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивали по линии Интерполаправоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, инцидент произошел на пункте пропуска "Доманово" на Волыни.

Напомним, после того, как Киев запретил российским наблюдателям приезжать в Украину, в ГПСУ четко дали понять, что пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ. На границе будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.

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