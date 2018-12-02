Военное положение: Супрун рассказала, как правильно собирать тревожную аптечку

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун призвала граждан проверить личные аптечки и рассказала о том, как правильно их собирать для чрезвычайных ситуаций или ситуаций, с которыми можно столкнуться во время военного положения.

"Пока есть свободное время на выходных – проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только препараты, у которых не истек срок годности", – написала Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

И.о. министра уточнила, что в каждой аптечке должно быть:

две пары перчаток

клапан с пленкой для осуществления искусственного дыхания

средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающее бинты с гемостатическим средством

марлевые салфетки различных размеров, бинты марлевые нестерильные, а также эластичные бинты с возможностью фиксации

пластыри разных размеров

термоодеяло

атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем

большой лоскут ткани, которой можно зафиксировать конечность пострадавшего

антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки\

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

Супрун отметила важность наличия у каждого правильно собранной аптечки.

"Еще важнее – научиться оказывать домедицинскую помощь. Советую каждому пройти такой курс. Умения, которые вы получите, могут стать решающими для вашей жизни или жизни людей, которые находятся с вами рядом. Без соответствующих умений ни одна аптечка не поможет", – подытожила и.о. министра.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

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