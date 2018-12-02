"На нужды военных": мошенники решили нажиться на военном положении

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой злоумышленников

Называются полицейскими и хотят конфисковать имущество для военных нужд. Так действуют мошенники, пользуясь объявленным в стране военным положением.

В Запорожье, где полицейские усиленно проверяют документы, местный житель чуть не стала жертвой мошенников. В квартиру мужчины постучались двое неизвестных, представившись полицейскими, они потребовал осмотреть его квартиру и конфисковать имущество. Мужчина дверь не открыл, а о подозрительных "копах" сообщил правоохранителям.

"Мошенники могут использовать нынешнюю ситуацию в Украине. Полицейский обязан предъявить удостоверение, у него должен быть нагрудный знак, шеврон подразделения, в котором он работает", – рассказала спикер патрульной полиции Запорожья Елена Литвинец.

"Свое – не отдам!", – так говорит большинство опрошенных "Сегодня" жителей Запорожья. Даже если и на военные нужды – люди боятся, что не смогут сесть за руль собственной машины или не зайдут в свою квартиру.

Кроме конфискации имущества для нужд обороны, в условиях военного положения закон позволяет введение трудовой повинности, комендантского часа, запрет митингов. А также – обыски, контроль за работой телефонов и теле-радио-вещания. Впрочем, такие ограничения введут только в случае открытой военной агрессии.

"Это возможно, если РФ , страна-агрессор, будет атаковать Украину, атаковать города, проводить мероприятия по высадке десанта на территории Украины, будут проводиться диверсионные мероприятия Российской Федерацией против ВСУ и другиз силовых структур. А сейчас не та ситуация, когда военные могут забирать имущество гражданских. И даже если это время когда-то наступит, никто не имеет право постучать в дверь и сказать – "выходи, я здесь буду жить", – объяснил военный эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Антон Михненко.

В свою очередь правовой аналитик Элина Шишкина подчеркнула, что при конфискации имущества на нужды армии должна быть соблюдена предусмотренная законом процедура.

"Никто не может, грубо говоря, остановить на дороге машину, наставить автомат и сказать: "Выходи. Мы изымаем твое имущество". То есть, даже в условиях военного положения должна быть соблюдена процедура. Это очень важно", – сказала она.

В частности, сначала должны провести оценку имущества, которое планируют изъять на нужды военных. Затем предоставить акт о принудительном отчуждении. При этом под документом должны стоять фамилии тех, кто забирал имущество, владелец должен знать, от кого требовать возврата автомобиля или дома, когда страна будет уже в безопасности. И третий обязательный документ – справка, как доказательство того, что собственность действительно забирали на нужды армии.

Этот пакет документов понадобится при возвращении вашего добра или компенсации его стоимости.

Ранее мы писали, что в Запорожье мошенник представился копом и украл телефон у подростка.