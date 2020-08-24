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Военный парад состоится, когда в Украине наступит мир – Зеленский

24 августа, 11:05

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

По словам президента, сейчас место военной техники - на Донбассе

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участия в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины, во время которых глава государства поздравил украинцев. В своей поздравительной речи гарант, кроме прочего, рассказал, когда в Украине состоится следующий военный парад на День Независимости – предыдущий проходил еще в 2018 году.

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"Парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории. Когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад все наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее мир и независимость", – заявил Зеленский.

Президент объяснил свою позицию тем, что сейчас место военной техники и солдат ВСУ – на Донбассе.

"Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна", – подчеркнул президент.

В тренде
Военный парад состоится, когда в Украине наступит мир – Зеленский

Напомним, что официальную часть празднования Владимир и Елена Зеленские начали с возложения цветов к Кресту Героев Небесной сотни.

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Также напомним, что в 2018 году военный парад, посвященный 27-му Дню Независимости Украины и 100-летию возрождения государственности, длился более двух часов. По Крещатику прошли танки, БТРы, БМП, самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня, а также средства ПВО. Завершал парад пролет боевой и транспортной авиации ВСУ.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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Владимир Зеленский военная техника военный парад День Независимости 2020
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