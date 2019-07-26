Вокруг света без самолета: украинец покорил все шесть континентов и три океана

Артемий Сурин установил рекорд Украины и снял с помощью дрона каждый из континента

За 280 дней. «Большой круг» обошелся Сурину в 140 тысяч долларов. Фото: Facebook

На днях домой вернулся украинец Артемий Сурин, который впервые в истории нашей страны совершил кругосветку по канонам Лондонского королевского географического союза. За 280 дней путешественник погостил на всех шести континентах, объездил более 40 стран, пересек три океана, все меридианы и часовые пояса планеты. При этом он ни разу не воспользовался самолетами, а все 100 тыс. км своего пути преодолевал только по земле и воде.

Такой вояж не оставили без внимания в Книге рекордов Украины, тут же наградив отметкой "рекорд" время путешествия вокруг света, бойкот перелетов в таком нелегком деле и съемку Суриным с дрона всех континентов. Вскоре достижения зафиксируют и в Книге рекордов Гиннесса. Сам же путешественник назвал кругосветку "Большим кругом" и посвятил ее покойному отцу. Он говорит, что также хотел презентовать нашу страну в мире и признался, что потратил на поездку примерно 140 тысяч долларов (около 3,64 млн грн).

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что украинец впервые стал членом престижного сообщества путешественников Yacht Club de Monaco.

А еще в Одессе спортсмены установили рекорд Украины. В установлении рекорда участвовали взрослые, подростки и даже дети.

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