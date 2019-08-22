Волонтер показал самую успешную боевую операцию ВСУ на Донбассе, опубликовано видео

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ

ВСУ на Донбассе провели масштабную спецоперацию, в результате которой боевики т.наз. "Л/ДНР" потеряли ЗРК "Стрела" две БМП, десятки грузовиков, кран и другую армейскую технику. Три десятка оккупантов были уничтожены и получили ранения.

Об этом волонтер из Днепра, избранный народным депутатом Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook

По его словам, всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-й механизированной бригады ВСУ, чтоб враг на себе прочувствовал всю силу и мощь украинской пехоты. Эта операция стала самой быстрой и самой успешной за время войны на востоке Украины.

Волонтер рассказал, что штаб ОТУ "Север" получил информацию о концентрации сил врага, после чего был нанесен неожиданный удар с разных мест и с разной дистанции. При этом огонь корректировался с воздуха, что стало залогом успеха операции.

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"Благодаря слаженным и четким действиям (а в операции участвовало всего 35 человек), группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику, находящуюся там", – пишет Мысягин.

Он приводит внушительный список уничтоженной техники противника: зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", командно-штабная машина КШМ, БМП – 2 шт., грузовики "Урал" – 6 шт. уничтожены, 5 шт. – подбиты, грузовики КамАЗ – 4 шт. уничтожены, один – подбит, грузовой кран, армейский джип.

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По его данным, потери личного состава у террористов составили около 20 человек убитыми и 11 – ранеными.

Мысягин уточнил, что это произошло в середине июля, почти за неделю до объявления "хлебного" перемирия.

Он раскрыл некоторые подробности операции: 15 июля противник обстрелял позиции 54-й бригады ВСУ из 122мм артиллерии. Но поскольку пушки Д-30 врага были на недоступном для ответного огня расстоянии, было принято решение нанести мощный удар по штабу и базе террористов, где располагалась большая часть их военной техники.

Результат удара – на видео:

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа.

Также писалось, что ВСУ нанесли мощный удар: уничтожен блиндаж, боевики понесли потери.

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