Воры активизировались на вокзалах Украины: как защитить свое имущество

Какие схемы используют карманники, орудующие группами и не только

Реклама

Держите сумки крепче – карманники не дремлют. Особенно активно орудуют они на железнодорожных вокзалах. Как правило, там действуют целые группировки. Какие схемы используют и как не стать жертвой, разбирались новости "Сегодня".

На днях на столичном вокзале чуть не ограбили известную актрису Руслану Писанку:

"Они шли группой за мной, как приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко повернулась, а за мной пять человек орудуют".

Работники железной дороги говорят: кражи действительно случаются. Однако они делают все возможное, чтобы их становилось меньше.

Александр Красноштан, директор пассажирского департамента УЗ:

"Это само по себе удобное место для воришек, чтобы проводить свою противоправную деятельность. На следующий год мы планируем несколько усовершенствовать систему видеонаблюдения, которая позволит распознавать противоправные действия".

Работают воришки обычно группами, рассказывает эксперт по безопасности. Жертву выбирают заранее.

Сергей Кириленко – эксперт по безопасности:

"Воры обращают внимание на растерянных людей, которые спешат, и не совсем понимают, в какую сторону им нужно бежать".

Схема кражи проста. Одни отвлекают жертву, а другие мгновенно получают все ценные вещи. Но уберечь телефон и кошелек в толпе возможно.

"Телефон кладем в сумку, закрываем сумку. Сумка должна быть спереди от вас и вы держите руки так чтобы вы не допускали толпу в ваше личное пространство", – объясняет эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали об устройстве, которое поможет противостоять ворам. Китайцы придумали умное портмоне, которое сообщает о краже сиреной. Портмоне молчит, пока поддерживает сигнал с телефоном. Но когда расстояние между гаджетами увеличивается, связь обрывается.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама