"Воры в законе? Стена на Донбассе?" – сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 5 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут говорить о том, хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни на Донбассе, а также почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе" и проголосовали за борьбу с ними.
В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будет прямое включение врачей из города Светлодарск Донецкой области.
Гостями выпуска станут:
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Андрей Костин, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, "Европейская солидарность", председатель комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
Владимир Вятрович, народный депутат, "Европейская солидарность";
Александра Устинова, народный депутат, "Голос";
Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины;
Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
Давит Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
Сергей Старенький, председатель Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);
Коба Накопия, депутат парламента Грузии;
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019);
Игорь Козловский, ученый, пленник боевиков.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 29 мая был посвящен теме "Кровь и деньги" .
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