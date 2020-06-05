"Воры в законе? Стена на Донбассе?" – сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 5 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут говорить о том, хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни на Донбассе, а также почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе" и проголосовали за борьбу с ними.

В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будет прямое включение врачей из города Светлодарск Донецкой области.

Гостями выпуска станут:

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Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

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Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Андрей Костин, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, "Европейская солидарность", председатель комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

Владимир Вятрович, народный депутат, "Европейская солидарность";

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Александра Устинова, народный депутат, "Голос";

Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины;

Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);

Давит Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

Сергей Старенький, председатель Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);

Коба Накопия, депутат парламента Грузии;

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019);

Игорь Козловский, ученый, пленник боевиков.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 29 мая был посвящен теме "Кровь и деньги" .

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