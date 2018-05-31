"Воскрешение" Бабченко как урок зрадофилам: блогер объяснила причину

Операция Службы безопасности Украины, связанная с "убийством" Аркадия Бабченко и его "воскрешением", удалась лишь благодаря обычному ветерану боев на Донбассе, который отказался стрелять в журналиста по заказу россиян.

Такое мнение в своем Facebook выразила снайпер-доброволец Елена Белозерская, которая практически с самого начала боевых действий находится на переднем крае.

"Воскресение" Аркадия Бабченко – урок всем нашим зрадофилам. Все у нас не настолько плохо. То есть, таки плохо, но не настолько, как им кажется", – заявила она.

Блогер подчеркнула, что "какой-нибудь бывший АТОшник, о котором было известно, что он в тяжелом материальном положении, получив предложение за 30 тысяч долларов убить Бабченко, не убил Бабченко, не залег на дно и не убежал с перепугу на заработки (тогда нашли бы другого исполнителя), а нормально так взял задаток и пошел прямехонько в СБУ", а потому "самая первая благодарность за сохранение жизни Аркадия – именно ему".

"А уже дальше СБУ таки сработала профессионально. Классически сработали – скорее всего, после сообщений о смерти Бабченко исполнитель заказа пришел к посреднику за остатком суммы и того взяли. Классика. Но чтобы работать даже по таким классическим примитивным схемам – нужно работать, а не просиживать штаны. Похоже, учатся понемногу", – признала она.

Белозерская отметила, что в случае с Бабченко российским спецслужбам не дали уничтожить шестую или седьмую по счету жертву.

"И, что не менее важно, не дали на этот раз сбежать посреднику. Теперь он хорошо запоет на допросах. Будет говорить, наверное, что он простой уголовник, и что такой же простой, только из России, предложил ему заработок, а больше он ничего не знает… Если будет так говорить – это очень хорошо: значит, это не политика, а обычный криминал – то есть, никакого обмена. Дать ему лет 20, и пусть сидит", – предложила она.

В то же время, если схваченный организатор "захочет быть не простым уголовником, а лубянским суперагентом – пусть тогда это доказывает., пусть сдает кого-то на самой Лубянке, причем с доказательствами, причем с неопровержимыми".

"Кстати, и после этого его не стоит обменивать. Потому что, может, он все наврал, а сам – таки простой уголовник? Пусть сперва по его наводке задержат какого-то полковника с Лубянки, а тогда уже этого меняют", – считает блогер.

Отдельно она добавила, что сам Бабченко теперь не отделается извинениями перед теми, кто переживал из-за его "смерти".

"Он теперь просто обязан, во-первых, прожить 100 лет, во-вторых, нанести максимальный урон оккупантам. Столько крика и целая спецоперация из-за него одного – пусть отрабатывает", – с юмором резюмировала Белозерская.

Между тем, в комментариях пользователи предположили, что, если бы ветеран не отказался исполнить убийство, на его место выбрали бы других исполнителей, и навели целый ряд примеров "удачных" покушений.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи.

Больше узнать о том, как украинские спецслужбы всех ввели в заблуждение с "трагической гибелью журналиста" можно в материале "Сегодня": "Покушение на журналиста Бабченко: все подробности, версии и мнения".