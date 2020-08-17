Войска НАТО "освободят оккупированные территории": что будет на учениях Rapid Trident

В этом году они частично будут проходить за пределами Украины

В июле проходили многонациональные учения Sea Breeze, а теперь в Украине ожидаются еще одни крупные маневры – Rapid Trident-2020, в которых примут участие вместе с нашими военными представители еще восьми стран. Основная цель учений – отработка освобождения условно оккупированных территорий.

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Об этом сообщает Минобороны.

Украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident начнутся во второй половине сентября и продлятся в течение двух недель в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Кроме Вооруженных сил Украины и США, участие в учениях примут армии Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании. Общая численность личного состава, который будет привлечен к этим учениям, составит около четырех тысяч человек.

"По сценарию учений, страна-агрессор дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать ее. В то же время объединенная группировка войск союзных государств организует оборону, после чего освобождает временно оккупированные агрессором территории и проводит стабилизационную операцию. Важное место во время этого отводится противодиверсионным и антитеррористическим действиям. Для выполнения этих задач будут привлечены подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Управления государственной охраны, других силовых ведомств Украины. Еще одной особенностью учений станет широкое привлечение к проведению гуманитарных миссий в пределах сценария обучения Общества Красного Креста Украины", – сообщили в Минобороны.

Военные сообщили, что в этом году Rapid Trident расширит географию и выйдет за пределы Украины, поскольку часть участников будет находиться в польском Люблине, где расположен штаб многонациональной Литовско-польско-украинской бригады. Там, по замыслу учений, будет работать штаб многонациональной дивизии, в координации с ним и будет выполнять задачи бригада, которая будет "воевать" во Львовской области.

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Отмечается, что в учениях будет участвовать не только наземная бронетехника, но и армейская авиация Сухопутных войск и авиация Воздушных сил Украины. Планируется также привлечение военно-транспортной авиации армии США.

Напомним, учения Rapid Trident-2019, в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники, прошли в сентябре 2019 года. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

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