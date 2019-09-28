Учения "Rapid Trident — 2019" завершились: яркие фото и видео

Военнослужащие проходили учения в максимально приближенных к реальности условиях

Во Львовской области завершились многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019", которые стартовали в Международном центре миротворчества и безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, в учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

Реклама

Также, в этом году участниками "Rapid Trident-2019" стали и пограничники – отдел пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Он входит в состав объединенного батальона Министерства внутренних дел.

В тренде О чем Зеленский говорил с Трампом и какие перемены ждут госслужащих: главные события недели

Главной целью учений было получение опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Пограничники учились взаимодействовать с другими подразделениями сектора обороны во время кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы. Все элементы учений проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Напомним, на полигоне "Опук" в оккупированном Россией Крыму прошли очередные учения подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ.

Кроме того, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие Украина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама