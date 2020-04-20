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  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Михаил Саакашвили

20 апреля, 08:16

Александр Мещерский

Главные темы - как Украина будет выходить из карантина и как преодолеет энергетический кризис

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Как Украина будет выходить из карантина?
  • Преодоление энергетического кризиса;
  • Местные выборы в Украине.

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – главой Одесской ОГА (2015-2016 гг), президентом Грузии (2004-2007 и 2008-2013 гг) Михаилом Саакашвили.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Саакашвили Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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