"Время Голованова": гость программы – Михаил Саакашвили

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Как Украина будет выходить из карантина?
- Преодоление энергетического кризиса;
- Местные выборы в Украине.
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – главой Одесской ОГА (2015-2016 гг), президентом Грузии (2004-2007 и 2008-2013 гг) Михаилом Саакашвили.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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