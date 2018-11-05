Вселенский патриарх: Москва должна признать – Украина имеет право на автокефалию

Украина имеет право на церковную независимость от Русской православной церкви и Москва должна это признать. Об этом заявил патриарх Варфоломей на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином Вселенский.

По его словам, Константинопольская церковь желала "исцелить" церковный раскол в Украине, который был создан не по вине украинцев, и восстановить украинское православие в каноничности и евхаристическом общении со всеми святыми православными церквями.

"Проблема Украины стала причиной, что мы столкнулись с братской Церковью России. Ей трудно понять, что Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал соответствующие патриаршие и синодальные томосы о создании поместных автокефальных церквей. Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она способом не православным получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", – заявил Варфоломей.

Как сообщалось, на выходных президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Варфоломеем в Турции заключил договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал глава государства после встречи, назвав этот день историческим.

В свою очередь Вселенский патриарх рассказал, что объединит всех православных верующих Украины. По его словам, наша страна наравне с другими имеет право на автокефалию, которую Вселенский патриархат имеет все основания предоставлять, когда считает это целесообразным при наличии всех условий для этого процесса.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.