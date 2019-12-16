Вселенский Патриарх Варфоломей посетит Украину в ближайшее время – Епифаний

Также Митрополит Киевский и всея Украины заявил, что к ПЦУ в будущем году присоединятся еще несколько церквей

Митрополит Епифаний

Вселенский Патриарх Варфоломей посетит Украину уже в ближайшем будущем, сообщил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Возможную дату этого визита он не уточнил.

Такое заявление он сделал во время литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви, которая прошла во Михайловском соборе столицы, передает "5 канал".

Также Епифаний сообщил, что в 2020 году еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви. А на своей страничке в Facebook Митрополит Киевский и всея Украины поздравил всех с годовщиной получения Томоса Православной церковью Украины.

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Но пока ПЦУ борется за место среди других поместных православных церквей: на данный момент три автокефальные церкви официально признали Православную церковь Украины, еще несколько пребывают буквально в шаге от этого. По меркам церкви, привыкшей мыслить категориями если не веков, то десятилетий, дипломатический "прорыв" – колоссальный. Подробнее читайте в нашем материале "Три пишем, два в уме: какие церкви признали или точно признают ПЦУ, а какие этого не сделают".

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