Всем желающим дадут деньги за отказ от земли: в "Слуге народа" подготовили законопроект

Чтобы получить деньги надо будет отказаться от права на бесплатную землю

/ Фото: Сегодня

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Вместо земли – деньги. Депутаты от "Слуги народа" предлагают платить украинцам, которые откажутся от земли. По закону, каждый гражданин Украины может бесплатно получить шесть земельных участков. Но на деле землю получают единицы: процедура оформления сложная и часто не обходится без взяток.

Сколько земли могут дать

Каждый украинец может рассчитывать на бесплатное получение земли. В общей сложности можно приватизировать 2,28 га. Это право прописано в статье 121 Земельного кодекса Украины.

Под строительство жилого дома можно получить 0,1 га в городе, или 0,25 га в селе. Под дачу можно получить 0,1 га и под гараж 0,01 га. Для ведения личного сельского хозяйства можно получить до двух гектар, а под садоводство – до 0,12 га.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

По закону, процесс получения земли должен занимать два-три месяца, говорит юрист практики земельного права Андрей Григоренко. А на самом деле могут уйти годы. Дело в том, что сфера бесплатной приватизации земли остается одной из самых коррупционных, начиная от уровня местных властей и заканчивая Госгеокадастром, "Не обходится и без судебных разбирательств неправомерных действий соответствующего органа – распорядителя земельного участка", – отмечает Григоренко.

Сайт "Сегодня" уже писал, как получить бесплатную землю и почему это право могут отменить.

Сколько заплатят

В парламенте предлагают давать деньги за отказ от земли. Тогда никто не будет обделенным, считают депутаты. Свои предложения нардепы от "Слуги народа" прописали в законопроекте №2616.

Если человек отказывается от земельного участка, он имеет право на компенсацию, говорится в проекте. Для этого нужно будет написать заявление в местные органы власти. Получить возмещение можно будет за отказ от права на один из участков земли, или даже от всех. А сумма будет зависеть от рыночной стоимости земли, а также от целевого назначения участка и региона, где он находится.

/ Фото: Сегодня

А вот платить компенсацию придется территориальным громадам. Местные власти должны будут каждый год закладывать в бюджет сумму на возмещения. При этом никаких требований к размеру бюджета нет – это уже на усмотрение местных властей.

Очевидно, желающих получить деньги вместо земли будет много. В проекте это предвидели. Кто получит компенсацию – решит жеребьевка.

"Это значительно уменьшит возможности для коррупционных правонарушений, связанных с выделением земли, поскольку предоставит людям больше возможностей для реализации своих прав законным способом", – комментируют авторы законопроекта свою инициативу в пояснительно записке.

Юрист Юрий Грек напротив считает, что взяточничество усилится. Если закон примут, украинцы станут в очередь за компенсацией. А бюджеты на возмещения ограничены. Вполне вероятно, что чиновники будут "просить" долю за выплаты.

"Механизм возмещения плохо прописан.Человеку надо идти к чиновнику и писать заявление – это уже коррупционный риск. Если государство взяло курс на цифровизацию, то нужно сделать весь процесс электронным. Еще непонятна ситуация с бюджетом. В законопроекте говорится, что местные органы власти сами определяют его. То есть, это может быть и одна гривня, тогда можно будет всем отказывать", – замечает юрист.

Но сама идея неплохая, считает Юрий Грек. Компенсация действительно создала бы более справедливые условия. При этом он считает, что компенсировать может быть не только деньгами.

"Украина – бедная страна. Я не думаю, что найдется город или село, которое способно выплатить компенсации за землю всем желающим. Но государство может отказ от земли можно компенсировать другим, например, обучением в университете за госбюджет и так далее", – добавляет юрист.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, имеют ли украинцы доступ к Геокадастру, и можно ли свободно получить информацию о земельных участках.

А новости "Сегодня" недавно узнавали, как украинцы относятся к открытию рынка земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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