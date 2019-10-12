Нормандский саммит: что Владимиру Зеленскому стоит учитывать в переговорах с Путиным

Сайт «Сегодня» собрал мнения украинских экспертов: почему Путин отказывается от встречи с Зеленским, и как не допустить сдачи национальных интересов

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Согласие украинской стороны на "формулу Штайнмайера" и ее последующие включение в новый закон об особом статусе Донбасса (срок действующего истекает 31 декабря 2019 года) должно было открыть путь к встрече лидеров Нормандской четверки. По крайней мере, так сказал Владимир Зеленский после подписания 1 октября представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой ответного письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера".

Но Россия сделала шаг назад. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встречу на высшем уровне саботирует Москва.

"Я не вижу заинтересованности РФ во встрече. Путин ищет новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу, поскольку его устраивает нынешняя ситуация на Донбассе. Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", – заявил Вадим Пристайко.

Сначала в Москве говорили, что Путин поедет на встречу с Зеленским в Нормандском формате, если Киев подпишет "формулу Штайнмайера". Но теперь России этого мало. В Кремле настаивают, что формулировки этой формулы нужно вмонтировать в украинское законодательство. Более того, уже сейчас в риторике России прослеживаются нотки, что и этого недостаточно. Эксперты справедливо отмечают, что на сегодняшний день все выглядит так, что встреча в Нормандском формате больше нужна Зеленскому, нежели Путину. Именно поэтому Россия повышает ставки.

Что Зеленский сказал по Донбассу и войне на пресс-марафоне:

"Дата Нормандского формата, я думаю, что дату мы получим на следующей неделе. Я думаю, что дата встречи будет в этом году в ноябре".

"С чем мы туда выходим? Разведение в Станице Луганской. Обмен – это было наше требование, мы хотели вернуть политзаключенных и моряков. Дальше – подтверждение текста "формулы Штайнмайера". Отведение в Золотом и Петровском".

"Какого президента выбрало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет. Нужен ли нам закон про "особый статус", в который будет имплементирована "формула Штайнмайера"? Мы вместе с вами и будем решать – только после нормандской встречи и тех условий, которые все стороны друг другу предложат… Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать "формулу Штайнмайера", то нам придётся выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет".

"Что касается закона об особом статусе – мы не можем в этом законе говорить об автономии. Сейчас обсуждать закон об особом статусе нет смысла. Нет пока этого закона. Нет пока рамки. Есть "красные линии", о которых мы можем говорить. Они никак не отличаются от "красных линий" в целом "нормандского формата" и "нормандского процесса".

"Если я почувствую, что нет, что там говорится о том, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу никаким образом… Если я это почувствую, то я вернусь к вам. И мы больше никогда не будем идти в ближайшее время, при нынешней власти, по этому плану… В таком случае придется искать другой план".

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Что говорит Москва:

Помощник Путина Юрий Ушаков о возможной дате встречи в Нормандском формате: "Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках. Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: "Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной. Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать".

Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич: "Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее ("формулы Штайнмайера – Авт.) текста в контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе. Перспектива проведения саммита Нормандской четверки станет ясна после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита Нормандской четверки. В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована".

Глава МИДа РФ Сергей Лавров 17 июля 2019 года: "И, разумеется, абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными "народными республиками", как того требуют Минские договоренности".

Вместе с украинскими экспертами сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях Путин пойдет на встречу с Зеленским в Нормандском формате, и где для Украины красные линии, за которые нельзя заходить.





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