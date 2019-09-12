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Встреча Ялтинской Европейской Стратегии и законы о евробляхах и нардепах-прогульщиках: топ-темы дня

12 сентября, 11:43

Определились главные темы, которые получат развитие в течение дня

Украинская и мировая пресса в четверг, 12 сентября, будет следить сразу несколькими темами. Основными для общественно-политической жизни Украины будут несколько событий.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, на которых должны быть подписаны важные документы.

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Проходит заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня, в частности, законы о "евробляхах", депутатах-прогульщиках и изменения в закон о Регламенте.

Состоится пресс-конференция четверых из 24-х вернувшихся из российского плена моряков: капитана 2 ранга Дениса Гриценко, старшего лейтенанта Богдана Небылицы, старшины Олега Мельничука и матроса Андрея Артеменко.

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Стартует 16 ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). В мероприятии примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран мира.

О том, какими были итоги среды, 11 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Верховная Рада Зеленский Владимир Зеленский yes освобождение заложников Ниинисте Ялтинская европейская стратегия пленные моряки

Источник: Сегодня

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