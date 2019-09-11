Миссия МВФ прибыла в Киев, Рада сделала шаг к уголовной ответственности за незаконное обогащение: итоги дня

Общество

19 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов шестеро украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

100 тысяч грн денежной помощи от государства получит каждый из 35 освобожденных из РФ политзаключенных. Государство также пообещало купить квартиры Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову, которые ранее проживали в Крыму.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Она будет отменена с 1 января 2020 года.

С 9 утра 12 сентября аэропорт "Киев" планирует возобновить работу. Завершен ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов чиновников и представителей местного самоуправления. Он возвращает в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, которая ранее была исключена как не соответствующая Конституции.

Читайте также: Забрать кровать важнее, чем деньги: юрист оценил новую инициативу о незаконном обогащении

371,5 млн грн выделило в 2019 году государство на премии военным в честь Дня независимости, в прошлом году было выделено 9,7 млн грн.

25,4 тыс. пассажиров воспользовались поездом "Четырех столиц" Киев – Рига за период с конца сентября прошлого года до начала сентября 2019 года. В среднем выкупаемость мест составила 57%. До мая поезд курсировал составом из восьми вагонов с наполненностью 64%, в августе в него было включено 10 вагонов (включая плацкартные), а наполненность составила 85%.

Реклама

Экономика

Ослабил на 9 копеек до 24,97 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 сентября.

Миссия МВФ прибыла в Украину, целью начавшихся переговоров является получение рекомендации совету директоров для открытия новой программы сотрудничества. Миссия планирует работать до 24 сентября.

Проводятся обыски в центральном офисе ПриватБанка в Днепре. Определение районного суда было выдано в понедельник, 9 сентября, основанием для него стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

Более 19 млрд кубометров газа Украина уже закачала в свои подземные хранилища для прохождения отопительного сезона – столько газа в хранилищах не было с 2011 года. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

16,5 млрд грн получил Минфин на аукционах по размещению ОВГЗ. После почти 2-месячного перерыва размещены ОВГЗ, номинированные в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года. Ставки доходности по всем облигациям существенно снижены.

"Укрзализныця" привлекла 100 млн долларов, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году. Цена размещения составила 103,8% номинала, доходность – 7,292% годовых.

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении штрафов за перегруженные фуры в размере 500, 1000 или 2000 необлагаемых минимумов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты:

- об усовершенствовании правовой защиты географических указаний (№1065);

- о защите прав потребителей финансовых услуг (№1085-1).

Мир

Цены на золото будут расти и достигнут нового максимума в ближайшие год-два, считают аналитики банка Citi. Этим максимумом может стать 2000 долларов за унцию. Предыдущего пика в 1921 доллар золото достигло в сентябре 2011-го.

Правительство Китая опубликовало список американских товаров, которые будут освобождены от пошлин на импорт. В него вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и смазочные материалы. Но в него не попали соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу 17 сентября и будут действовать один год. Пошлины на эти товары в 25% были введены в 2018 году.

Фондовая биржа Гонконга (HKEx) сделала предложение Лондонской фондовой бирже (LSE) об объединении, фактически речь идет о покупке. Общая сумма сделки оценивается в 36,6 млрд долларов. Предложение HKEx превышает текущую капитализацию LSE ее на 22,9%.

Самая дорогая в истории коллекция виски будет представлена на торгах аукциона Sotheby's. Она охватывает наиболее полный ассортимент шотландского виски, происходящего из частного погреба, и оценивается в 4 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов). Всего на торги выставят 394 лота: 467 бутылок и 9 бочек. Топ-лотом станет 60-летний Macallan 1926 года, который оценивают в 350-450 тысяч фунтов.

Стал самым провальным фильмом в прокате за всю историю Голливуда "Джон Картер" студии Disney. Он собрал в прокате 284 млн долларов, а студия потратила 263,7 млн долларов на производство картины и около 100 млн на маркетинговые услуги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама