Встречу Порошенко и Варфоломея "затмила" кошка: опубликовано фото, в сети – восторг

Сегодня, 10:13

Животное "подловило" украинского лидера и Вселенского патриарха на выходе из здания после переговоров

Порошенко с Варфоломеем и кошкой. Фото: Михаил Палинчак
Порошенко с Варфоломеем и кошкой. Фото: Михаил Палинчак

Во время встречи президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея в Турции было сделано фото, на котором запечатлена кошка. Соцсети взорвались восторгом от этого кадра.

Глава украинского государства вместе с предстоятелем Константинопольской церкви выходили из здания после переговоров, но прямо у выхода на парапете одной из колонн оказалась кошка. Отметим, что данные животные в Турции абсолютно свободно перемещаются и бродят везде, где им захочется, их там очень много на улицах. Они являются неотъемлемой частью экосистемы страны.

07ab7b3b1f28a61544ed51ff605b9357_1541247314_extra_large.Фото: Михаил Палинчак

Появление кошки на фото с высокопоставленными лицами вызвало восторг у пользователей сети.

"А кошка трехцветная – хорошая примета", – написала синоптик Наталия Диденко.

"Если вспомнить папское благословение Украине и нападение ворон, то это фото очень даже греет", – пишут пользователи.

"Стамбул – город котов. Они живут на улицах в своих тайниках целыми колониями, ими занимаются горожане. А коты спасают людей от грызунов. Биоциноз".

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Как сообщалось, во время встречи Порошенко и Варфоломей заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал глава государства после встречи, назвав этот день историческим.

В свою очередь Вселенский патриарх рассказал, что объединит всех православных верующих Украины. По его словам, наша страна наравне с другими имеет право на автокефалию, которую Вселенский патриархат имеет все основания предоставлять, когда считает это целесообразным при наличии всех условий для этого процесса.

Напомним, что поездка Петра Порошенко в Турцию началась с церемонии открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи. Порошенко даже стал доктором наук в Стамбульском университете и выступил там.
Турция, Порошенко, кошка, варфоломей

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