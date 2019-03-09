ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции
После серьезного обострения на Донбассе боевики притихли
8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия наш опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применялось.
Потерь у наших защитников нет.
С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении.
Сутками ранее, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Были ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранены.
Напомним, 6 марта боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом дважды враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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