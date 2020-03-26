ВСУ получили новую партию танков: фото

С начала 2020 года бронетанковые предприятия увеличили производство более чем в два раза

Вооруженные силы получили новую партию танков. На этот раз шесть единиц Т-64 отправятся на передовую с "Львовского бронетанкового завода", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Директор завода Виктор Андрощук отметил, что сотрудники предприятия работали в условиях карантина.

"Нами были осуществлены все необходимые меры по недопущению распространения коронаровируса на ЛБТЗ. В частности, из более чем 700 работников предприятия большая часть отправлена ​​на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяет выполнять их должностные обязанности. Но для того, чтобы вовремя выполнить госзаказ, почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми – они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", – сказал он.

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В целом в "Укроборонпроме" отмечают, что в начале 2020 года все предприятия бронетанкового дивизиона концерна демонстрируют постепенный рост производства по различным видам продукции и услуг, несмотря на национальный карантин и переход на частичный режим работы.

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"Мы видим положительную динамику по состоянию на конец марта: предприятия бронетанкового дивизиона увеличили производство более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", – сказал заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Игорь Фоменко.

Как сообщали новости "Сегодня", "Львовский бронетанковый завод" наладил модернизацию танков Т-64. Предприятие на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшит броню.

Видео: Укроборонпром

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