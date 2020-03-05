ВСУ получили партию танков Т-72 с управляемыми ракетами "Комбат" (фото)

Улучшения коснулись и ходовых характеристик, и брони, и системы огневых возможностей

Вооруженные силы получили очередную партию обновленных танков. На этот раз военным передал шесть Т-76 Киевский бронетанковый завод. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отмечают, что на технике были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Эта поставка была в рамках государственного контракта завода с Минобороны.

"Эти танки Т-72 является результатом переосмысления опыта современной войны на востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", – сказал исполняющий обязанности директора ГП "КБТЗ" Владимир Синявский.

Реклама

После модернизации была увеличена защищенность танка, его мобильность, огневые возможности и управление машиной. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики. Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" от Киевского государственного конструкторского бюро "Луч".

Кроме того, обновленный танк Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Также в Т-72 установлен комплект из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так, Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.

Видео: Укроборонпром

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама