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ВСУ получили партию танков Т-72 с управляемыми ракетами "Комбат" (фото)

5 марта, 11:02

Сергей Мартынец

Улучшения коснулись и ходовых характеристик, и брони, и системы огневых возможностей

Вооруженные силы получили очередную партию обновленных танков. На этот раз военным передал шесть Т-76 Киевский бронетанковый завод. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отмечают, что на технике были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Эта поставка была в рамках государственного контракта завода с Минобороны.

"Эти танки Т-72 является результатом переосмысления опыта современной войны на востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", – сказал исполняющий обязанности директора ГП "КБТЗ" Владимир Синявский.

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После модернизации была увеличена защищенность танка, его мобильность, огневые возможности и управление машиной. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики. Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" от Киевского государственного конструкторского бюро "Луч".

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Кроме того, обновленный танк Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Также в Т-72 установлен комплект из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так, Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.

Видео: Укроборонпром

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танки ВСУ Т-72

Источник: Сегодня

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